L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ha un piano A e B nel caso la squadra riesca ad andare in Champions ed in quest’ultimo caso il patron azzurro potrebbe spendere il tesoretto di circa 40 milioni per il mercato e provare a convincere per la panchina Max Allegri o Paulo Fonseca, entrambi da sempre intriganti per il presidente. Senza dimenticare poi Rafa Benitez.