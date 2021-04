CdS – Napoli, con la Champions il sogno è Allegri: due le alternative

La prossima stagione del Napoli ed il suo futuro tecnico dipenderanno da questo finale di stagione e dal piazzamento finale degli azzurri.

Come riporta il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis ha un piano A e piano B in caso di qualificazione Champions o mancato obiettivo. Il sogno con la Champions è Massimiliano Allegri, da tempo pallino di ADL e come alternative si valutano Luciano Spalletti o Paulo Fonseca, tecnico quest’ultima che il patron stima molto. Cambierà tanto senza Champions ed in tal caso arriverà un tecnico giovane ed un nuovo progetto, in lizza nel caso Italiano, Juric o Dionisi.