CdS – Napoli, Conte chiaro con Manna: solo due gli incedibili a ogni costo nella rosa

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo tecnico e in casa Napoli si pensa al futuro. L’allenatore pugliese ha parlato con il neo ds Manna e all’orizzonte potrebbe esserci un’autentica rivoluzione, tanti cambiamenti in atto. Allo stesso tempo il tecnico ha le idee chiare, è disposto ad avallare le scelte societarie ma con due calciatori che non devono essere ceduti: Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia, entrambi sono intoccabili per Conte che non vuole saper ragioni su possibili offerte per loro due.

Oltre a loro potrebbe esserci un via via di acquisti e cessioni.