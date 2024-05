CdS – Napoli-Conte, ecco le richieste dell’ex allenatore della Juve

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’incontro che c’è stato tra Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Chelsea tra le altre, e il Napoli, che spinge per averlo sulla panchina per la prossima stagione: “Serviranno programmi e ambizioni per convincere Antonio Conte ad accettare il Napoli. E così, nel corso del vertice societario, è riemersa ancora e come sempre la candidatura di Antonio Conte, un’altra antica passione del presidente. Un allenatore libero da vincoli. La sua soluzione per la rivoluzione d’autunno: a ottobre lo avrebbe voluto per sistemare al volo la stagione, per blindare una squadra allo sbando e una Champions già in pericolo, e così gli offrì 8 milioni e la panchina degli ormai ex campioni d’Italia. Ma lui preferì declinare gentilmente: non una questione economica e anzi la voglia di partecipare alla costruzione di un progetto, piuttosto che saltarci su in corsa. Legittimo. Come la voglia di godersi ancora un po’ la famiglia, in attesa di tornare in campo a modo suo. Sabato, dicevamo, è andato in scena un incontro con il Napoli: non ci sono preclusioni legate all’uscita dalla Champions, dall’Europa League e finanche dall’Europa, ma sono fondamentali i programmi e le immancabili ambizioni”.