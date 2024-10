CdS – Napoli, Conte punta molto su Kvara: l’obiettivo del tecnico

Come riporta Il Corriere dello Sport, Antonio Conte, allenatore del Napoli, pretende molto da Khvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro. Il georgiano è al centro del progetto del tecnico, che si candida come allenatore che in Italia fa segnare di più Kvara e chiede tanta partecipazione al gioco della squadra, oltre a gol e assist. Fino ad ora, Kvaratskhelia ha realizzato 3 reti in 7 gare, perfettamente in media con le ultime due stagioni (12 gol la prima, 11 la seconda): “Conte pretende, sa di poterlo fare. E lo tutela. Con il Como, dove non aveva brillato, era arrivata la quarta sostituzione di fila dopo il 70’. La stagione è lunga, ci sarà bisogno della sua miglior versione. Quella dello scudetto, l’anno dei riconoscimenti anche personali: l’Mvp del campionato, il gol più bello con l’Atalanta, la sorpresa divenuta certezza alla quale tutti chiedono sempre di più, tifosi compresi. Kvara prova ad accontentarli”.