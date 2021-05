CdS – Napoli, continua il casting di allenatori: due suggestioni nuove per ADL

Con la pista Spalletti congelata, il nome più caldo accostato alla panchina del Napoli in queste ultime ore è quello di Christophe Galtier. Ma stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, spuntano due suggestioni nuove per ADL. La prima risponde al nome di Rudi Garcia. Il tecnico francese conosce bene l’Italia, dopo i suoi splendidi anni passati alla Roma, mentre la seconda riguarda Sergio Conceicao. Quest’ultimo anche lui con un passato in Italia, ma solo da giocatore dell’Inter. Il tecnico portoghese è stato autore di un ottimo cammino in Champions con il suo Porto, eliminando la Juventus di Pirlo. Proprio in quel match a Torino, ADL è rimasto sorpreso dal gioco espresso della squadra portoghese.