Le ultime buone prestazioni in campionato hanno riportato in auge l’interesse di alcune big europee per il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il giocatore che frena sul rinnovo (in scadenza 2023) piace ad Atletico Madrid e Psg in primis, molto interessate al suo cartellino.

Il giocatore è valutato dal Napoli 60 milioni visto le qualità e la giovane età.