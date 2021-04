Mentre in Europa nasceva e al contempo crollava in poco tempo la Superlega, in casa Napoli si continua a pensare al futuro.

Come riporta il Corriere dello Sport crescono le quotazioni come tecnico del Napoli di Luciano Spalletti, progetto che De Laurentiis avrebbe in mente per rivoluzionare totalmente la panchina partenopea. Il sogno resta Allegri (anche se difficile) mentre resta all’orizzonte il nome di Juric.