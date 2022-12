CdS – Napoli, Cristiano Giuntoli segue Kessie: i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Franck Kessie, centrocampista del Barcellona: “In verità, sarebbe doppio il fronte a cui sta lavorando Atangana. Uno per giugno, legato appunto a Inter e Napoli, e l’altro già per il mercato di gennaio. Per l’immediato si sono mossi alcuni club di Premier, ma non di primissimo piano. d ogni modo, lo scenario più probabile è che l’ivoriano chiuda l’annata in Catalogna, per poi fare le valigie. Evidentemente, con destinazione preferita l’Italia. L’Inter ha già messo in chiaro con Atangana le sue condizioni: trasferimento esclusivamente in prestito e parte dell’ingaggio pagato dal Barca, oppure sconto concesso dallo stesso Kessie. Probabile che i piani del Napoli non siano molto differenti. Anche se l’eventuale cessione di Demme potrebbe cambiare qualcosa, ma i 6,5 milioni di euro che il club blaugrana garantisce all’ex-milanista sono fuori dai parametri partenopei”.