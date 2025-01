CdS – Napoli, Danilo vorrebbe raggiungere Conte subito: gli ultimi aggiornamenti

Il Corriere dello Sport spiega che il difensore brasiliano Danilo verrebbe subito al Napoli, a gennaio oppure a luglio: “Al Napoli non resta che attendere il finale della telenovela Danilo-Juventus. La linea, per il momento, è tracciata: nessuna intenzione di corrispondere un indennizzo per un giocatore che a giugno si svincola e che dunque è già ora un parametro zero. C’è fiducia, comunque, l’idea è che alla fine sarà sufficiente la prospettiva di risparmiare sei mesi del suo ingaggio da 4,2 milioni a stagione (con il Decreto Crescita) per accelerare la risoluzione. Al più tardi, Danilo si unirà al Napoli a luglio a zero. Lui, ha scelto: vuole raggiungere Conte. Meglio subito, ovviamente, ma andrebbe bene anche tra un po’”.