CdS – Napoli, due recuperi per Mazzarri in vista del Milan

Domenica sera il Napoli affronterà il Milan in un match importantissimo per la classifica e per il mare della squadra azzurra. Per questo motivo Walter Mazzarri è al lavoro nella preparazione della strategia, facendo affidamento anche su qualche giocatore che torna dall’infortunio. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“In allenamento, Mazzarri ha riproposto il modulo che contro la Lazio era stato scelto in mancanza di soluzioni alternative a causa delle tante assenze. Ora è tutto diverso e la rosa sta per tornare al completo, con Meret e Olivera verso il recupero (potrebbero tornare tra i convocati) e Zielinski ancora in dubbio. Anche ieri il centrocampista polacco ha continuato a svolgere personalizzato”