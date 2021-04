CdS – Napoli, è lotta a due per la panchina azzurra: in pole c’è Spalletti

Dopo mesi di casting e diversi candidati per la panchina il Napoli sembra ormai pronto a scegliere il sostituto di Gennaro Gattuso, sempre più lontano dalla panchina azzurra.

Come riporta il Corriere dello Sport è Luciano Spalletti il favorito per la panchina partenopea, sopratutto visto la sua predilezione per il 4-2-3-1. Come piano B non va sottovalutata però la pista estera, ovvero il tecnico del Lille ed ex allenatore di Victor Osimhen, Christophe Galtier, tecnico che De Laurentiis segue molto incuriosito.