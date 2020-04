CdS – Napoli-Everton, Ancelotti ed ADL lavorano ad un maxi scambio da 150 milioni

Nonostante sia andato via prematuramente i rapporti tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis sono rimasti buoni tanto che i due si sono più volte sentiti nell’ultimo periodo.

Argomento principale tra le parti è il calciomercato con il tecnico pluricampione che vuole portare in Inghilterra il brasiliano Allan e il suo pupillo Hirving Lozano, tanto voluto da lui in azzurro e mai realmente sbocciato. Il Napoli non chiude a questa duplice cessione e, allo stesso tempo, potrebbe trovare in Moise Kean l’attaccante ideale che cerca. Sì lavora e come riporta il quotidiano si potrebbe mettere in atto uno scambio da quasi 150 milioni di euro.