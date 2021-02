CdS – Napoli, Gattuso ritratta le sue idee: con il Genoa si torna alla difesa a 4

In vista della sfida di domani a Marassi contro il Genoa, Gattuso tornerà alla consueta difesa a 4 proposta in tutto il resto del campionato. L’esperimento contro l’Atalanta di una difesa a tre pare non abbia convinto il tecnico calabrese, decidendo così di ritrattare le sue idee e tornare indietro. Rino ne ha provate parecchie di soluzioni in questa stagione, ma adesso che il Genoa diventa il suo ennesimo banco di prova decisivo per il suo futuro sulla panchina azzurra s’avverte aria di dietro-front. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.