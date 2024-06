CdS – Napoli, il Chelsea apre alla cessione di Lukaku senza clausola: le ultime

Romelu Lukaku è il primo nome sulla lista di Antonio Conte per sostituire Victor Osimhen. Il tecnico aprirebbe a varie soluzioni per gli altri reparti ma vuole una garanzia per sostituire la stella nigeriana.

Lukaku è in uscita dal Chelsea che vuole a tutti i costi cederlo a titolo definitivo. Il calciatore ha una clausola di 38 milioni, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport i Blues aprirebbero a un addio per 25 o comunque poco più di 20 milioni di euro. Magari si potrebbe discutere anche nell’ipotesi di uno scambio con Osimhen con ovvio conguaglio a favore per gli azzurri.