CdS – Napoli, il Newcastle torna alla carica: Milik nel mirino

Nella giornata di ieri è ormai sfumato l’intrigo di calciomercato che avrebbe portato Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus. I bianconeri, stanchi di aspettare, hanno virato con decisione su Alvaro Morata. Lo spagnolo in questo momento sta già sostenendo le visite mediche al J Medical. Se Dzeko sembra destinato a restare nella Capitale lo stesso non si può dire di Milik. Il centravanti polacco andrà via, in un modo o in un altro. Come riporta il Corriere dello Sport, il Newcastle United è alla ricerca di una punta e potrebbe tornare alla carica per l’attaccante azzurro. Alla finestra rimane anche il Valencia, che deve colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Rodrigo al Leeds United.