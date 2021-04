CdS – Napoli, il rinnovo di Insigne è ancora un punto interrogativo: la situazione

La permanenza di Lorenzo Insigne in maglia azzurra continua ad essere un punto interrogativo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro del capitano del Napoli è legato anche a quello di Erik Lamela, nuovo obiettivo del club azzurro. Secondo il quotidiano, l’arrivo di Lamela andrebbe a completare un reparto offensivo già ricco di suo, e il suo acquisto sarebbe legato anche al futuro di Lorenzo, ma non si esclude la possibilità di vederli insieme nella prossima stagione. Il capitano ,così come l’argentino ex Roma, ha il contratto in scadenza nel 2022 e i primi approcci per il rinnovo non sono stati positivi.