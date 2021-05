Il futuro di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, può diventare un problema per gli azzurri. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport una trattativa per il rinnovo in scadenza 2022 non c’è mai stata ma in realtà il quotidiano sottolinea una grande distanza tra le richieste del calciatore e le idee della società.

Bisognerà attendere il parere di Luciano Spalletti, ma quel che è certo è che Lorenzo Insigne potrebbe portare qualche grana in più ai tifosi azzurri.