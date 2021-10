Il primo ko della stagione del Napoli in casa contro lo Spartak Mosca ha fatto male. Come riporta il Corriere dello Sport Luciano Spalletti ha tenuto un incontro a Castel Volturno con la squadra per parlare dei punti salienti del ko con i russi e soprattutto per reagire subito. Contro la Fiorentina il tecnico vuole subito una risposta che la squadra deve dare a tutti, in primis al campionato.