Il Napoli continua a vincere e convincere in campionato ma deve ormai far fronte ad un caso Insigne. Come riporta il Corriere dello Sport il capitano sbaglia il terzo rigore in campionato, fortunatamente non decisivo, ma anche all’uscita dal campo mostra un umore non molto sereno, quasi infastidito, ed una situazione sul rinnovo ancora poco chiara.

La buona notizia arriva da Spalletti che anche a fine gara ha difeso a tutti i costi il suo capitano.