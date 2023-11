CdS – Napoli, Kvaratskhelia è ancora alla ricerca della miglior condizione

Il Corriere dello Sport si è soffermato sui numeri di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “Dov’è Kvaradona? Forse è svanito l’effetto sorpresa, magari ha subito – come molti – il cambio in panchina e le novità tattiche stagionali, di sicuro avverte l’assenza di Osimhen con cui correva (quasi) alla stessa velocità. Sono tante le attenuanti e perfino troppi i mesi ancora a disposizione per riprendere se stesso, quel 77 che danzava sull’erba, difficile da placare, una gioia per gli occhi, diciassettesimo nella classifica del Pallone d’Oro, l’MVP dell’ultima Serie A. Insomma Kvara, non uno dei tanti. Non questo .Forse è di un nuovo equilibrio che ha bisogno Khvicha Kvaratskhelia. Ha indossato l’abito della grande stella del campionato, l’astro nascente della Serie A di casa a Napoli. Ora è alla ricerca di un nuovo outfit che possa stargli comodo. Non sembra appartenergli, oggi, l’etichetta di esterno tutto dribbling e qualche gol, eppure è questo ciò che sta raccontando il campo, ci sono numeri e statistiche difficili da ignorare. Kvara ha segnato appena 3 reti. Un anno fa nello stesso periodo, da sorpresa assoluta, rivelazione del torneo, gioiellino capelli al vento e sterzate improvvise, aveva già segnato 7 volte. Furono 14 i gol in totale”.