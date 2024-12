CdS – Napoli-Lazio, previsto l’ennesimo sold out al Maradona

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la gara di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico non ci saranno i tifosi del Napoli residenti in Campania, ma ce ne saranno tantissimi provenienti da altre regioni. Per domenica, invece, è previsto l’ennesimo pienone allo stadio Diego Armando Maradona per la gara contro i biancocelesti in campionato. Ancora diversi settori non hanno raggiunto il sold out, ma è questione di ore: “Non ci saranno tifosi napoletani nel settore ospiti dell’Olimpico questa sera per la sfida contro la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia. Trasferta vietata ai residenti in Campania così come domenica, per la quindicesima giornata di campionato, sarà vietata la trasferta al Maradona per i residenti nella regione Lazio. Alla squadra di Conte non mancherà comunque il sostegno nella Capitale con i tantissimi tifosi residenti in altre regioni pronti ad accomodarsi non solo nei quattromila posti dello spicchio a loro dedicato, ma anche in altri settori dello stadio”.