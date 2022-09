CdS – Napoli-Liverpool, Osimhen dovrebbe giocare: Raspadori allertato

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, contro il Liverpool dovrebbe esserci Victor Osimhen a guidare l’attacco del Napoli. Se non dovesse farcela però, Luciano Spalletti avrebbe già in mente il sostituto: “Se l’attaccante dovesse alzare bandiera bianca nella rifinitura, Spalletti avrebbe già scelto il sostituto. Dentro al campo ci andrebbe Giacomo Raspadori nel ruolo di falso nueve. Per l’ex Sassuolo sarebbe il debutto assoluto in Champions League. Giovanni Simeone resterebbe dunque in panchina per magari entrare a gara in corso qualora servisse più perso specifico in area di rigore”.