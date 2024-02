CdS – Napoli, lo staff medico a casa di Osimhen per verificare le sue condizioni: i dettagli

Come riporta Il Corriere dello Sport, lo staff medico del Napoli è stato a casa di Victor Osimhen, attaccante azzurro, dopo che è rientrato dalla Nigeria: “Odissea Osimhen: arriva alle 18 a Napoli dopo un viaggio massacrante. Il Napoli, che mercoledì gli aveva organizzato un rientro più comodo considerando il diretto dalla Turchia, ha seguito il viaggio-odissea per l’intera giornata con un filino d’ansia: tutti aspettano Osimhen, tutti sono curiosi di sapere come sta. L’idea, dicevamo, era quella di ritrovarlo ieri mattina e di valutarlo fisicamente nei pressi dell’allenamento andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno, così da testarne le condizioni, ma il ritardo del Lagos-Istanbul ha poi obbligato a cambiare i piani. Anche se non del tutto. Il club non demorde e chiede a Osi di stringere un altro po’ i denti prima di sprofondare su un divano, e così organizza un controllo di benvenuto con il responsabile dello staff medico, il dottor Canonico, direttamente a casa sua. A Posillipo, in serata. Alla fine, quindi, non ha potuto né riposare e tantomeno passare dal centro sportivo di Castel Volturno, tappa non prevista ma neanche esclusa, per una prima valutazione dello staff medico e dello staff tecnico in vista della partita di domani contro il Genoa. Mazzarri, comunque, era già pronto ad accoglierlo oggi, vigilia immediata, ma la società ha comunque pensato che una prima occhiata fosse doverosa, dopo 50 giorni trascorsi tra la Nigeria e la Costa d’Avorio, dove con la nazionale – dalla fase a gironi alla finale persa con i padroni di casa – ha collezionato 7 partite, 648 minuti, un bel po’ di calcioni (come sempre) e alla vigilia della semifinale anche una gastroenterite che, però, non gli ha impedito di giocare. E un’altra maratona è già cominciata: verso il Genoa e il Barcellona. Campionato e Champions. Le sue condizioni saranno più chiare oggi, dopo l’ultima seduta di allenamento prima della partita di domani contro il Genoa, ma l’idea è che un super atleta come Osimhen potrà essere convocato e andare in panchina. E magari fare anche qualche minuto utile verso il ritorno dal primo minuto, in agenda mercoledì, ancora al Maradona, con il Barça”.