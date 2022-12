CdS – Napoli, Marcus Thuram potrebbe arrivare da svincolato

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach: “Il rumore dei vicini s’è sentito con lo strillo della Bild, che l’ha sussurrato ai quattro venti, ovviamente: al Napoli piace Marcos Thuram, figlio d’arte sul quale non ci sono presentazioni da spendere, 25 anni, un fisico da corazziere, una punta che sa fare mille cose – l’esterno, il centravanti, standosene dentro in qualsiasi modulo o sistema – che al Borussia Mönchengladbach ha segnato 41 gol in 119 partite e che a giugno prossimo si prende praticamente gratis, perché nessuno è perfetto e ormai così vanno le cose ovunque. Thuram è stato accostato ovunque, ovviamente, Inter compresa, ha un mercato tutto suo, ed una versatilità che conquista a vista d’occhio ma è anche il più pagato del club tedesco. Sarebbe un dettaglio, se il Napoli non avesse stabilito il proprio tetto salariale intorno ai 3,5: ma per ora è un elemento che sta lì, in attesa di capire cosa eventualmente possa succedere. Ma Thuram è tentazione fortissima per chiunque e il Napoli se ne sta lì, a fare le proprie valutazioni, aspettando che il calciatore scelga il proprio destino”.