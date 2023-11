CdS – Napoli, Mazzarri punta al 4-3-3 di Spalletti

Come riporta Il Corriere dello Sport, Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, punta a ridare un bel gioco agli azzurri e per questo motivo utilizzerà il 4-3-3 tanto caro a questa squadra: “Il 4-3-3 non è un sistema di gioco, e neppure un’identità, è la rappresentazione di una felicità che Luciano Spalletti ha spalmato per l’eternità, è la favola da raccontarsi con gli occhi spalancati per ricordarsi d’essere stato Qualcuno, anzi il Calcio, e rimodellando se stesso, rimuovendo quegli spigoli che gli sono appartenuti, WM ha fatto un passo indietro, via la difesa a tre, e due avanti, si proceda prendendo come esempio la Grande Bellezza, rielaborando la ricetta da gourmet con il terzo scudetto al petto attraverso riletture personali”.