CdS – Napoli, McTominay è il suo leader: scozzese il centrocampista più compleato della Serie A

Il Corriere dello Sport ha elogiato Scott McTominay, centrocampista del Napoli: “Il nuovo leader del Napoli, il centrocampista più completo del campionato, l’uomo che ha cambiato i programmi di Conte. L’irruzione di Scott McTominay in Italia è stata dirompente, la firma sulla vittoria di Torino è solo la ciliegina sulla torta di una prima parte di stagione da incorniciare. Il gigante scozzese si è preso la scena con la sua eleganza, le sue movenze, la sua disinvoltura, il suo carattere. La scelta di lasciare il Manchester United per scegliere la squadra di Maradona (anche senza coppe) l’ha fatta con il cuore, a Napoli si è subito sentito a casa. Idolo dei tifosi, amato dai compagni, uomo spogliatoio: McT è diventato subito un punto fermo, imprescindibile per l’allenatore. Quando è arrivato, Conte è stato costretto a cambiare tutto il suo progetto tattico, impossibile escluderlo. Addio 3-4-2-1, su di lui è stato costruito prima il 4-2-4 che lo vedeva in appoggio a Lukaku e poi l’attuale 4-3-3 che lo vede mezzala accanto a Lobotka e Anguissa. In campo è l’uomo dell’equilibrio, può fare tre ruoli (alcune volte è stato schierato come uno dei centrali nel centrocampo a due) ed è uno specialista nelle due fasi di gioco. Fisico da corazziere, bravo in interdizione, eccellente incursore, corre più di tutti in serie A e calcia bene con entrambi i piedi. È un mix di muscoli e cervello, è intelligente, efficace, inesauribile e, soprattutto, ha il vizio del gol. Uno a cui nessuno riesce a rinunciare”.