CdS – Napoli, Osimhen ora è un fattore: Mertens spodestato in panchina

Victor Osimhen è l’uomo del momento in casa Napoli. Il centravanti azzurro è reduce da un ottimo momento di forma e tutto forse è iniziato dallo spezzone di gara contro la Juventus dove Victor ha conquistato un rigore e ha offerto una buona prova.

A Genova il nigeriano è andato in gol e sono ora in tanti a chiedersi come sarebbe stata la stagione del Napoli con Osimhen al 100 %. Come riporta il Corriere dello Sport il giocatore ha ormai spodestato Dries Mertens ed è diventato parte integrante dell’undici titolare.