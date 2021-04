Per Lorenzo Insigne e per il Napoli i prossimi saranno mesi chiavi. Il giocatore ha il contratto in scadenza a Giugno 2022 ed entrambe le parti sanno che per un capitano è impossibile, oltre che dannoso, iniziare la stagione in scadenza.

Come riporta il Corriere dello Sport ci sarà una svolta a breve e Insigne ed il Napoli dovranno decidere se l’azzurro potrà rinnovare o se ci sarà invece un incredibile cessione in estate.