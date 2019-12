In vista del calciomercato di gennaio il Napoli è pronto a chiudere il suo primo colpo di mercato. Per accontentare Gattuso è in arrivo dal Milan il terzino svizzero Ricardo Rodriguez, in uscita dai rossoneri.

Il giocatore ha bisogno di minuti in vista degli Europei, in rossonero è chiuso da Theo Hernandez mentre a Napoli Gattuso lo preferirebbe sia ad Hysaj che a Mario Rui. Come riporta il Corriere dello Sport Ricardo Rodriguez è una forte tentazione per il Napoli.