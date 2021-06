CdS – Napoli, pronto l’affondo per un ex pupillo: Giuntoli nuovamente sulle tracce di Berge

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra gli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione ci sarebbe il ritorno dell’ex pupillo Sander Berge. Il centrocampista norvegese in forza allo Sheffield, rappresenterebbe un’ottima opportunità di mercato dopo la discesa in Championship da parte del club inglese. Infatti il norvegese, che era stato prelevato dal Genk nella passata stagione per una cifra intorno ai 20 milioni, adesso avrebbe una valutazione irrisoria e il Napoli potrebbe approfittarne.