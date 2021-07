È un momento importante per la difesa in casa Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport Fali Ramadani è a Milano e nei prossimi giorni incontrerà Aurelio De Laurentiis per parlare di Kalidou Koulibaly e del suo futuro. Sul calciatore c’è il Manchester United in pressing.

Oltre a questo si parlerà anche di Nikola Maksimovic, giocatore svincolato ma speranzoso di tornare a Napoli e chiudere la carriera in azzurro.