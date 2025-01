CdS – Napoli, secco no del Feeyenoord per Lang: offerta da 25 milioni

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe offerto 25 milioni di euro al PSV Eindhoven per Noa Lang, attaccante degli olandesi, ma il club avrebbe subito rispedito l’offerta al mittente: “Alejandro Garnacho resta un obiettivo del Napoli per il dopo Kvara. Il primo, il principale ma non l’unico: se la questione non si sbloccherà nelle prossime ventiquattro ore, il ds Manna dovrà sfornare un’alternativa al volo. Per la verità, un’offerta l’ha già presentata: al Psv per Noa Lang, 25 anni, esterno sinistro olandese per cui erano pronti 25 milioni di euro. Da Amsterdam è arrivato un secco: no, grazie”.