CdS – Napoli, solo lieve multa per Osimhen: il giocatore ha già capito l’errore commesso

Il Napoli non sarà molto duro nei confronti di Victor Osimhen, reo di aver festeggiato in Nigeria il suo compleanno senza aver seguito le regole del Protocollo Covid-19.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il club azzurro consegnerà solo una multa lieve che varrà come avviso per il giocatore e per il gruppo, per dimostrare che non si scherza con il Covid. Al ritorno del giocatore ci sarà una strigliata di Gattuso ma il giocatore, come postato sui social, sembra aver già recepito l’errore.