CdS – Napoli, sorpasso di Mandava su Emerson: Giuntoli sulle tracce del brasiliano. Le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il laterale difensivo del Lille, Reinildo Mandava, sarebbe in pole nella lista dei desideri del Napoli. Il giocatore avrebbe superato nelle gerarchie anche Emerson Palmieri, tanto voluto dal tecnico Luciano Spalletti.

Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un esterno basso sinistro. Emerson Palmieri poteva rappresentare la soluzione giusta, ma come chiunque giochi nel Chelsea ha un contratto importante. Ecco allora spianarsi la strada per il piano B, rappresentato dal terzino del Lille, Reinildo Mandava. Il giocatore brasiliano, fresco vincitore della Ligue 1, piace tanto a Giuntoli e chissà che alla fine non possa diventare il piano A. In caso contrario, sono pronti anche altri nomi sul taccuino di del ds azzuro: uno su tutti Tsimikas.