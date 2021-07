CdS – Napoli, Spalletti chiama Insigne: “Non è che vuoi cambiare aria? Resta qui”

L’edizione odierna del Corriere dello sport racconta di una telefonata tra Insigne e mister Spalletti. In quella chiamata il tecnico toscano si complimentato per il gran goal contro il Belgio lasciando spazio poi ha un’importante domanda: “N0n è che vuoi cambiare aria? Ma no resta a Napoli”. L’intenzione del nuovo tecnico azzurro è quella quindi di continuare insieme al capitano, dopo la splendida stagione appena terminata mettendo a referto ben 19 reti, come aveva già riferito in conferenza stampa.