L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa in corso tra Napoli e Chelsea per Emerson Palmieri. Secondo il quotidiano il terzino italo-brasiliano sarebbe intento a lasciare i Blues, causa il poco spazio trovato nelle ultime stagioni. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia e il Napoli sarebbe sulle sue tracce. Spalletti si sarebbe già messo in contatto con il ragazzo, che lo ha già allenato a Roma, ricevendo l’ok per il suo trasferimento alla falde del Vesuvio.