Uno dei problemi più importanti in casa Napoli arriverà sicuramente a gennaio con Koulibaly, Anguissa ed Osimhen che andranno via in Coppa d’Africa.

Come riporta il Corriere dello Sport Spalletti sta già lavorando per risolvere questa situazione e l’antidoto alla Coppa d’Africa dipende dal lavoro di 4 giocatori, decisivi in quel periodo. I giocatori in questione sono Manolas, Demme, Mertens e Petagna.