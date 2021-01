CdS – Napoli, stretta di mano con il Verona per Zaccagni: pronta operazione stile Rrahmani

Mattia Zaccagni, autentica rivelazione di questo campionato, è in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli è pronto ad intavolare un’operazione stile Rrahmani lasciando il giocatore in prestito ai gialloblù fino a giugno, per poi aggregarlo al gruppo azzurro. Tra le due società sembra esserci già un accordo di massima sulla base di 15 milioni per il cartellino del giocatore che nel giugno 2022 andrà in scadenza. Il suo agente, Fausto Pari, ai microfoni di Radio Marte ha rivelato: “Il Napoli lo segue da tempo e per Mattia sarebbe uno scatto importante in avanti. A fine anno potrebbe essere il momento giusto per approdare in una piazza più prestigiosa.” Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.