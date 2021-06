In vista della prossima stagione il Napoli lavora al calciomercato e come riporta il Corriere dello Sport sono diversi i giocatori con il futuro in bilico nel club partenopeo.

Da Fabian Ruiz a Koulibaly fino ad Ospina e Ounas, sono tanti i giocatori o in partenza o con il futuro ancora in bilico ed il mercato in entrata dipenderà dal livello delle cessioni.