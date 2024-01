CdS – Ngonge al Napoli, una mossa di De Laurentiis è stata decisiva

Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sulla trattativa tra il Napoli e il Verona per Cyril Ngonge, attaccante ad un passo dagli azzurri: “Mentre Traore faceva le visite, Adl confezionava un altro colpo. Ritagliando la sagoma del secondo protagonista del giorno: Cyril Ngonge, altro ventitreenne terribile, ala destra belga con i baffi e i fiocchi per quel che ha fatto vedere con il Verona (6 gol e 2 assist in 19 partite). E per quanto lo valutano da quelle parti: su di lui c’erano anche Fiorentina e Real Sociedad, ma De Laurentiis in persona ha voluto il giocatore e lo ha strappato ai concorrenti lunedì notte. Da Riyad. Con un maxi rilancio: 18 milioni più bonus e visite dietro l’angolo anche per lui, ormai (tanto che ieri s’è allenato a parte). Trattativa breve, se vogliamo, ma molto intensa: il Napoli sente di averlo in pugno, sa di dover limare e poi imbastire il viaggio di sola andata. Già: Ngonge, l’uomo delle rovesciate e dello scorpione (esibito in Eredivisie) sarà acquistato”.