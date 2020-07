CdS – Osimhen, il cambio di agente non preoccupa la società partenopea

Secondo quanto riporta Corriere dello Sport di oggi, il Napoli non si sarebbe sentito particolarmente toccato dal cambio di agenti di Osimhen. Il ragazzo – 21 anni e un grande futuro davanti a sé – ha ormai attirato l’attenzione degli azzurri, che vogliono insistere sin da subito per non ritrovarsi poi nel caos successivamente. Gli azzurri si sono portati avanti con il lavoro e con 50 milioni di euro la trattativa si può chiudere. Ora il ragazzo ha un altro procuratore ma il Napoli non pare stravolto da questi mutamenti.

Anzi, gli azzurri – come riporta il giornale – hanno soldi in cassa e bonifici in arrivo. il Napoli non spenderà per il gusto di farlo e non sprecherà soldi. Gli azzurri attenderanno le mosse del Lille e di Osimhen per preparare carta e penna per la firma, sin dalla giornata odierna. La situazione resta dunque positiva, con l’affare che potrebbe concludersi in tempi relativamente brevi tra le parti.