Fermo da tempo per l’infortunio alla spalla avuto in Nazionale, Victor Hugo vola in Belgio dove si curerà al centro “Move to Cure” di Lieven Maesschalck, fisioterapista della nazionale belga e storico consulente al Milan di Gattuso”.

Il club ha dato questa possibilità al giocatore per provare a recuperarlo in anticipo e dargli nuova carica per recuperare da questo brutto infortunio.

Lo riporta il Corriere dello Sport.