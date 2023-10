CdS – Raspadori o Simeone? Garcia ha scelto il sostituto di Osimhen

L’infortunio di Victor Osimhen costringerà Rudi Garcia a scegliere tra Raspadori e Simeone per il sostituto. Saranno almeno 5 le partite che il nigeriano dovrà saltare, per cui il tecnico francese dovrà prendere una decisione non facile. Di seguito quanto riportato dal Corriere dello Sport in merito:

“Il periodo di convalescenza di Osimhen, e dunque le sei partite che sarà costretto a saltare da Verona alla prossima sosta, da sabato a domenica 12 novembre con l’Empoli, sarà un affare tra Simeone e Raspadori. Una poltrona per due, in famiglia, amici sinceri, colleghi leali. L’uno lo specchio dell’altro: il 18 del Cholito e l’81 di Jack. Che oggi sarà a Wembley con l’Italia di Spalletti e che sabato a Bari, contro Malta, ha giocato dal primo all’ultimo minuto. Tradotto: teoricamente, perché poi a decidere è sempre Garcia, al Bentegodi dovrebbe toccare a Simeone completare il tridente con Politano e Kvara. E sarebbe il grande ritorno del grande cannoniere che ha deliziato l’Hellas proprio prima di trasferirsi al Napoli: 17 gol in campionato, applausi e onori”.