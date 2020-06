CdS – Rinnovo Callejon, la proposta di De Laurentiis tenta lo spagnolo

Dalla Spagna due squadra si fanno avanti per José Callejon. Oramai ci sono solo diciotto giorni che lo separano dalla scadenza ultima per decidere il suo futuro. Il contratto con il Napoli terminerà il prossimo 30 giugno e De Laurentiis lascia una porta aperta all’ex Real per il rinnovo. Al momento non è stata registrata alcuna risposta ma, secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, è forte la tentazione di restare.

“Il contratto di Callejon va in scadenza il 30 giugno, però il Napoli e lo spagnolo hanno già avuto modo di parlare, per continuare in questa «coda» stagionale scatenata dall’emergenza virus. Il Siviglia e il Valencia, che si sono fatte avanti con il management di Callejon, aspettano una risposta, che l’ala non ha ancora concesso perché la tentazione di restare ancora a Napoli improvvisamente lo sta possedendo: la proposta di De Laurentiis, rinnovo alla stessa cifra, ha rappresentato una consistente iniezione di autostima”.