Attualmente è impegnato con la Nazionale ma Lorenzo Insigne tiene ancora banco in casa Napoli.

Come riporta il Corriere dello Sport le ultime prestazioni in Nazionale hanno riacceso la luce sul capitano azzurro che, per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, chiede un aumento rispetto ai 5 milioni che percepisce attualmente. De Laurentiis è di tutto altro avviso, come dichiarato recentemente, e sullo sfondo restano Tottenham e sopratutto Barcellona, interessate al futuro di Lorenzo.