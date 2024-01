CdS – Rinnovo Kvara, la situazione è bloccata: i dettagli

L’edizione odierna de Il corriere dello Sport ha analizzato la situazione contrattuale di Kvaratskhelia, con un focus sul rinovo del georgiano:

“I fatti, nel frattempo, raccontano di nuovi e recenti contatti tra l’agente di Kvara e il Napoli: ovviamente per il rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel 2027 con un ingaggio da 1,2 milioni a stagione. I colloqui non hanno sbloccato la situazione: non è ancora stato trovato un accordo. Tutto fermo, per ora. E del resto Jugeli, nella sua intervista, ha preferito soffermarsi su Osimhen piuttosto che commentare la questione del prolungamento che lo coinvolge in prima persona”.