CdS – Rinnovo Mertens, c’è l’ok di De Laurentiis: ecco la data dell’incontro

Il contratto di Dries Mertens scadrà il 30 giugno, ma De Laurentiis ha aperto al prolungamento: si vedranno a fine campionato. Questa l’importante novità presente sull’edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro dell’attaccante belga. Dopo l’apertura ora c’è anche una data: la fine del campionato. Un mese praticamente tondo: una volta archiviate le ultime cinque partite, possibilmente con tutti i crismi di chi ancora crede e vuole credere nello scudetto, De La e Mertens si guarderanno negli occhi e parleranno del futuro. L’idea di fondo è quella di un prolungamento annuale – magari con un’opzione ulteriore a favore della società uguale a quella non esercitata in questa stagione -, a cifre nettamente inferiori. Del tipo: 1,2 milioni a stagione o giù di lì; qualcosa in più ma non molto, con o senza bonus. Si vedrà: sono dettagli che non cambieranno la volontà di un trentacinquenne innamorato (pazzo) della città che, tra l’altro, è entrato nella storia del club e soprattutto nel cuore della gente di Napoli.