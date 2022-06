CdS – Rinnovo Mertens, De Laurentiis ha rispoto con un secco no alle richiete del belga

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe risposto con un secco ‘No’ alle richieste di rinnovo presentate via mail dai legali di Dries Mertens: “E allora, la risposta delle 18. All’ora del caffè amaro e del termine individuato: il Napoli comunica a Stirr Associates, lo studio legale degli avvocati Stijn Francis e Laurens Melotte, il rifiuto della proposta relativa al rinnovo fino al 2023 del contratto di Mertens, 35 anni compiuti il 6 maggio, in scadenza il 30 giugno. Alla base, ovviamente, divergenze di vedute: in un solo concetto, troppa distanza tra domanda e offerta. Il presente, insomma, è ufficiale: il Napoli e Mertens sono più lontani. Divisi da un muro che soltanto in due, Dries e De Laurentiis, potrebbero abbattere; però volendolo. Se Dries rivedrà le sue richieste (2,4 milioni e bonus vari) al ribasso, in linea con la politica societaria, la storia potrebbe anche cambiare e dunque potrebbe aprirsi qualche spiraglio per la conferma di Ciro. Altrimenti il Napoli – che ha rifiutato di accettare le condizioni iniziali del calciatore – sarà costretto a salutarlo. La trattativa sta per entrare nel vivo”.