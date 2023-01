CdS – Scontri tra i tifosi di Napoli e Roma, il Viminale vuole bloccare le loro trasferte

Il Corriere dello Sport ha svelato la possibile decisione del Viminale in merito agli scontri tra gli ultras di Napoli e Roma: “La stretta sulle trasferte è dietro l’angolo, ma non per tutti i club. Nei corridoi del Viminale, ieri, l’ala più oltranzista parlava di fermare i prossimi viaggi di romanisti (residenti nel Lazio) e napoletani (residenti in Campania), ma tutto è ancora da decidere. Piantedosi, comunque, chiederà ai rappresentanti di Figc e Serie A un segnale concreto, oltre a concordare con loro una serie di iniziative volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche del tifo sano. Perché è vero che gli incidenti ormai avvengono fuori dagli stadi, ma è altrettanto facile evidenziare come la gente faccia a botte (con tanto di coltelli e spranghe) ancora in nome e per conto del pallone”.